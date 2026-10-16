Inicio del juicio contra seis personas acusadas de difundir el bulo del 'caso Bar España'

Castellón De La Plana, 16 de octubre de 2026. Comienza este viernes el juicio contra seis personas acusadas de difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España', por el que se atribuyó con informaciones falsas, al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló y que se celebra desde este viernes hasta el próximo 26 de octubre en Castellón. Los seis acusados, junto al editor de un medio digital como responsable civil, serán juzgados por la presunta comisión de delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad. El órgano judicial ha programado seis sesiones diarias para el desarrollo de la vista oral, en la que comparecerán más de 30 testigos, entre ellos varios dirigentes políticos que ocuparon cargos públicos en la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón.