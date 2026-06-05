La innovación y la planificación son clave para construir el futuro de la atención sanitaria

Madrid, 5 de junio de 2026. La innovación y la planificación se han convertido en dos pilares clave para transformar y construir el futuro de la atención sanitaria. En este contexto, la planta biotecnológica de Pfizer en San Sebastián de los Reyes representa una de las principales capacidades industriales y de innovación biomédica de nuestro país. Además, la compañía ha hecho de anfitriona de Horizonte Sanitario: Decisiones que construyen futuro. Un evento para debatir sobre el futuro de la atención sanitaria y cómo se está construyendo. Durante el encuentro también se han analizado los retos asociados a la incorporación de la innovación en patologías de alta complejidad como la hemofilia. Impulsar la investigación, favorecer la incorporación de los avances científicos y reforzar la colaboración entre todos los actores son clave para avanzar hacia una sanidad más innovadora y centrada en el paciente.