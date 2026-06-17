Una innovadora solución adhesiva permite unir las seis torres centrales de la Sagrada Familia

Barcelona, 17 de junio de 2026.
La reciente inauguración de la torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia, ha marcado un nuevo hito en la construcción del templo de Gaudí. Este avance ha sido posible gracias a una tecnología adhesiva clave en la unión de sus estructuras, desarrollada junto a Henkel durante más de diez años de colaboración.
En total, se han utilizado 24 toneladas de adhesivo LOCTITE en los 826 paneles y más de 2.100 elementos de piedra que forman parte de esta construcción. Este sistema ha permitido acelerar los procesos hasta 10 veces frente a métodos tradicionales.
El sistema ha sido diseñado para soportar condiciones como la humedad, la proximidad al mar, los cambios de temperatura, o las vibraciones constantes provocadas por el metro.
La resistencia de esta solución adhesiva, capaz de soportar cargas equivalentes a hasta 100.000 personas por metro cuadrado, ha permitido sostener la gran cruz que corona la torre de Jesucristo, contribuyendo a que la Sagrada Familia sea hoy el templo religioso más alto del mundo.