La Inteligencia Artificial avanza hacia soluciones útiles para las personas

Madrid, 17 de septiembre de 2026. Cómo convertir el potencial de la inteligencia artificial en soluciones útiles para las personas, este es el eje de la nueva edición del Samsung Innovation Campus Summit, que se celebra en Madrid bajo el lema "AI for a Better World". El encuentro ha reunido a expertos, instituciones y profesionales para abordar el impacto de la IA en ámbitos como la educación, la salud, la accesibilidad y el emprendimiento, así como los retos relacionados con la ética, la responsabilidad y la confianza. La jornada también ha acogido la segunda edición de los Premios Nacionales de Inteligencia Artificial, que reconocen proyectos desarrollados por alumnos de Samsung Innovation Campus que utilizan esta tecnología para abordar retos concretos. Un encuentro en el que se ha puesto el foco en el avance hacia una inteligencia artificial más útil, responsable y conectada con las necesidades reales de la sociedad.