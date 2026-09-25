Investigador de la UV se siente "desprotegido" ante su desahucio: "No existe la justicia"

Valencia, 25 de septiembre de 2026. Daniel González, inquilino que vive en su casa en Burjassot (Valencia) desde 2009, se enfrenta a un desahucio el próximo 30 de septiembre, después de ganar dos sentencias a su favor, y a una reclamación de 36.000 euros tras más de 10 años de litigios judiciales. "Lo que me sorprende y me indigna es que teniendo todo en regla me vea en esta situación. No existe la justicia y para mi es una sensación de desprotección impresionante", ha comentado Daniel. Respecto a su situación y el desahucio de Maricarmen que se llevó a cabo este semana en Madrid, este investigador universitario considera que ambos casos demuestran que el sistema "no funciona" y que "hace aguas por todas partes". "Han pisado todos mis derechos y el juzgado lo ha consistido. Es aberrante que dos sentencias me den la razón, porque está todo acreditado, y que en este último juicio la jueza haya llegado a una conclusión que es completamente errónea" ha asegurado.