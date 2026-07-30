El IPC escala en julio al 3,5% y el PIB crece un 0,7% en el segundo trimestre

Madrid, 30 de julio de 2026. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,7%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Fuente: EBS/MINISTERIO ECONOMÍA/EUROPA PRESS)