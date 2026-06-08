Irán registra explosiones en varios puntos del país tras el anuncio de Israel de nuevos ataques

Madrid, 8 de junio de 2026. Nueva noche de ataques en Oriente Próximo. Israel ha lanzado una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares en Irán, apenas unas horas después del intercambio de ataques que elevó de nuevo la tensión en la región. Las explosiones se han escuchado en Teherán, pero también en las ciudades de Isfahán y Tabriz. El Ejército israelí asegura haber atacado objetivos militares en el oeste y el centro del país bajo la dirección de sus servicios de inteligencia. La ofensiva llega después de que Irán lanzara varias oleadas de misiles contra el norte de Israel, activando las alarmas antiaéreas en cientos de localidades. Teherán presentó aquellos ataques como una respuesta al bombardeo israelí sobre barrios del sur de Beirut, considerados un bastión de Hezbolá. (Fuente: Europa Press, The White House, IWBRC, Cedidas)