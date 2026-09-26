Irene Montero apela por "expropiar las 650.000 viviendas que están en manos de fondos buitre"

Madrid, 26 de septiembre de 2026. La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha asegurado que "el negocio de la vivienda se tiene que acabar. Hay que prohibir la compra para especular, necesitamos expropiar las 650.000 viviendas que están en manos de fondos buitre y necesitamos bajar el precio de los alquileres por ley. Por eso estamos en esta movilización, porque la calle tiene que seguir desbordando, la calle tiene que seguir hablando y así los rentistas van a perder", ha aseverado. (Fuente: Podemos)