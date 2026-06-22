Irene Montero asegura que el juez Peinado "estaría en la cárcel si la justicia funcionase"

Sevilla, 22 de junio de 2026. La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que "si la justicia funcionase" el juez Peinado o García Castellón "estarían en la cárcel o al menos fuera de la carrera judicial" y ha añadido que "el problema es que en España la derecha judicial hace más política que el PSOE desde el gobierno y eso es un problema, porque la derecha está mandando sin presentarse a las elecciones y tomando decisiones y destrozando nuestra democracia sin presentarse a las elecciones".