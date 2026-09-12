Irene Montero se compromete a someterse a unas primarias abiertas para ser candidata de Podemos

Madrid, 12 de septiembre de 2026. La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero ha manifestado su determinación de ser candidata a las elecciones generales para abanderar la izquierda y, por ello, se ha comprometido a someterse a unas primarias abiertas, en las que podrá participar cualquier persona ajena a su formación. La eurodiputada ha trasladado que "quiero ser vuestra candidata con primarias abiertas a todo el mundo. Una tarea difícil la que tenemos por delante pero creo que merece la pena intenta usar la política para que la gente viva bien".