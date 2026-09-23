Isabel Rodríguez señala a Ayuso por el desahucio de Maricarmen

Madrid, 23 de septiembre de 2026. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el desahucio de Maricarmen, acusándole de poner "alfombra roja" a los fondos buitre como el que ha adquirido la casa en la que esta anciana madrileña vivía hasta ahora pagando un alquiler de renta antigua. También ha pedido a PP y Junts que se avengan a aprobar en el Congreso una nueva moratoria antideshaucios para los casos que afectan a personas vulnerables. (Fuente: Congreso)