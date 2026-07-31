Italia suspende el acuerdo Schengen con España y el Gobierno cifra en 48.300 los retornados

Ceuta, 31 de julio de 2026. El Gobierno de Italia ha suspendido temporalmente este viernes el acuerdo Schengen con España y activarán controles en las fronteras en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, una medida que Roma ha defendido como necesaria para "salvaguardar la seguridad nacional", aunque ha matizado que los controles serán aleatorios y para no europeos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a las críticas de Italia y ha dicho que allí reciben más inmigrantes irregulares que España. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press / EBS /)