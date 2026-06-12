IU ve "graves" las noticias sobre las joyas de Zapatero y pide al PSOE "contundencia"

Madrid, 12 de junio de 2026. El diputado de IU adscrito al grupo de Sumar Nahuel González ha calificado este viernes de "sorprendente y grave" la información sobre la tasación de las joyas localizadas por la Policía Nacional en el despacho expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido al PSOE que dé explicaciones, que sea "contundente" ante cualquier supuesto caso de corrupción y que aproveche lo que queda de legislatura para desbloquear leyes pendientes como la de protección a los menores en entornos digitales y la del cine. (Fuente: Congreso)