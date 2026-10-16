La izquierda alternativa cierra pactos territoriales para las elecciones generales del 29-N

Madrid, 16 de octubre de 2026. La izquierda alternativa apura las últimas horas para cerrar sus candidaturas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Con el plazo para registrar las coaliciones a punto de terminar, las negociaciones han permitido alcanzar acuerdos en varios territorios, aunque no todas las formaciones concurrirán juntas. A dos horas del cierre del plazo, el Frente Amplio ha lanzado una propuesta de acuerdo global que ofrece a Podemos puestos de salida prioritarios en Madrid y Cataluña, además de su incorporación con plenos derechos en todas las circunscripciones donde concurre, incluidas Andalucía, Aragón y Baleares. (Fuente: Congreso/Podemos/Sumar/Chunta Aragonesista/EP)