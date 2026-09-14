La JEC activa las medidas del Supremo sobre el voto de españoles acogidos a la 'ley de nietos'

Madrid, 14 de septiembre de 2026. La Junta Electoral Central pone en marcha las medidas ordenadas por el Tribunal Supremo sobre la llamada 'ley de nietos'. El organismo ha encargado informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para comprobar la situación de las personas que han obtenido, o están en proceso de obtener, la nacionalidad española a través de esta vía. La decisión llega después de que el Supremo acordara la semana pasada suspender cautelarmente el voto de quienes ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, gracias a la llamada 'ley de nietos'. (Fuente: Europa Press y EBS)