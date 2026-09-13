Publicado 13/09/2026 12:13:59 +02:00CET

La JEC estudiará mañana la orden del TS para verificar el exilio en la 'ley de nietos'

Madrid, 13 de septiembre de 2026. La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto reunirse este lunes en el Congreso para analizar la orden dictada por el Tribunal Supremo para que comunique a los encargados de los registros consulares que deberán verificar la vinculación con el exilio de las personas que hayan obtenido u obtengan a partir de ahora la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos'. (Fuente: EBS/Europa Press/TVE/Congreso)