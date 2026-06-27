Barcelona, 27 de junio de 2026. Jesulín de Ubrique se mantiene al margen de cualquier polémica que acompañe a su hija Juls Janeiro desde que dio el salto a la esfera pública. En esta ocasión el ex diestro recibe las preguntas sobre su hija con una gran sonrisa en el rostro: "qué raro verte por aquí". Este tema es en exclusiva Total Jesulín de Ubrique: Hola qué tal Jesulín, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Qué raro verte por aquí. Quería preguntarte por tu hija Juls con toda la polémica que hubo con las redes sociales, que ahora es influencer. Recursos de Jesulín de Ubrique entrando en un hotel. Este tema es en exclusiva