John Malkovich presenta en Madrid la obra 'The Infernal Comedy'

El actor John Malkovich ha presentado en Madrid la obra 'The Infernal Comedy - Confesiones de un asesino en serie', en la que da vida al homicida convicto Jack Unterweger, implicado en el asesinato de prostitutas en Viena, Graz, Praga y Los Ángeles. 'The Infernal Comedy' está basada en la historia de la vida real de Jack Unterweger, un asesino convicto, reconocido poeta, célebre autor y periodista, "notorio mujeriego" y ejemplo de reinserción, que fue arrestado en Miami (Estados Unidos), trasladado a Austria, acusado, y finalmente se suicidó tras ser declarado culpable de homicidio de once casos.(Fuente: Europa Press / Youtube)