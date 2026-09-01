John Ternus asume la dirección de Apple tras la despedida de Tim Cook

Madrid, 1 de septiembre de 2026. Comienza una nueva era en Apple. John Ternus, el hasta ahora responsable de la unidad de hardware de la compañía ha encabezado este 1 de septiembre la dirección de Apple, después de que Tim Cook enviará este lunes una carta de despedida a todos los empleados en la que ha agradecido a todos su dedicación y ha mostrado su "enorme confianza" en su sucesor. Ahora, el nuevo CEO de Apple se enfrentará una nueva era de la Inteligencia Artificial y a los nuevos retos geopolíticos, como los aranceles y las guerras comerciales. (Fuente: Apple/EBS/DPA)