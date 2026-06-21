Jordi Martí reivindica el equipo de Junts y fija como meta ganar las municipales de 2027

Barcelona, 21 de junio de 2026. El nuevo alcaldable de Junts en Barcelona, Jordi Martí, ha admitido este domingo que dar el paso para encabezar la candidatura no fue una decisión fácil, aunque ha asegurado que lo hizo convencido de que todos los miembros del partido tienen un papel que desempeñar para impulsar el proyecto de Junts en Cataluña y en el ámbito municipal. Durante su intervención tras ganar las primarias, Martí ha reivindicado la "determinación, el coraje y la convicción" que le llevaron a presentarse y ha destacado la fortaleza del equipo de Junts en Barcelona, con presencia en los diez distritos y los 73 barrios de la ciudad. (Fuente: Junts per Catalunya)