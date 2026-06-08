Jornada ‘Todo sobre tu piel’, un espacio de encuentro entre dermatología y ciudadanía

Madrid, 8 de junio de 2026. La Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha celebrado su III Jornada "Todo sobre tu piel", un evento de referencia en educación en salud cutánea a nivel nacional. Más de un millar de asistentes participaron en un completo programa de actividades que ofrecieron información rigurosa y útil en torno al cuidado de la piel. El evento incluyó encuentros con expertos en dermatología, salud y bienestar, en los que se abordaron temas clave de la especialidad. La cita ha reforzado el compromiso de la Fundación con la educación en salud cutánea, la prevención de patologías de la piel y la lucha contra los bulos en fotoprotección.