José González defiende que la sociedad en la que participa está "sin actividad desde 2016"

Santiago de Compostela, 28 de septiembre de 2026. El conselleiro de Emprego, José González, defiende que la sociedad en la que cuenta con una participación, Mirador de Banga SL, es una empresa "sin actividad desde 2016. Así ha respondido a preguntas de la prensa este lunes en relación con la información de Eldiario.es de que el conselleiro posee el 39% de una sociedad que comparte sede con las principales empresas del grupo familiar, después de la polémica por la contratación de la bodega de la familia de González de temporeros irregulares para la vendimia.