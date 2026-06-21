Madrid, 21 de junio de 2026.
José Manuel Parada opina sobre la campaña publicitaria de Irene Rosales aludiendo a Kiko Rivera: "No, pues yo tengo cariño a Kiko, piensa que lo he conocido de jovencito, hemos vivido cosas muy bonitas cuando formábamos también parte de una buena familia, ¿no? Tanto Isabel, como Kiko, como Isabelita que era pequeñita, como la madre de Isabel. Entonces yo, de esa época, quiero recordar la parte bonita y la parte buena, y como siempre digo, como además, no sé por qué Isabel y yo estamos separados, porque no, realmente yo no conozco que haya pasado nada para habernos separado, pero yo respeto que ella". Explica que se identifica con Isa P, al no entender el porqué está distanciado de Isabel Pantoja: "Yo me identifico y digo, yo me pregunto lo mismo, digo, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido?Si es que no ha pasado nada, no ha ocurrido nada. Y me dicen, ¿por qué no os habláis? Pues mira, no sé. Es más, me pregunto, si un día como hoy, imagínate, coincidimos aquí, ¿qué hacemos? Podemos dar un premio la temporada que viene, porque tú lo vas a presentar conmigo también, ya sabes. Pues nada, pues damos el premio. Isabel, soy yo, ¿te acuerdas?". Junto a Jenny Llada presenta los Premios Talento. La vedette recuerda que conoció a Frank Francés el mismo día que Bárbara Rey: "Le conocimos, Bárbara y yo, en una noche que estábamos en una gala también, ¿sí? No sé si era la de la Cruz Roja. Y vino a saludarnos a la mesa. Había alguien que le conocía, un chico guapísimo. La verdad que hacían una pareja espléndida". Este tema es en exclusiva
Total José Manuel Parada y Jenny Llada:
Bueno, amigos, amigos de toda la vida, que además estáis en un evento especial para, pues eso, para premiar a la gente que tiene grandes talentos.
PARADA: Pues oye, yo también me merezco, y tú también te mereces un premio gran talento.
JENNY: Claro, pero nos lo vamos a dar de seguida.
PARADA Sí, no, yo, el día que le dieron que el premio a Sonsoles Ónega, dije que tiene mucho talento, dije Dios mío.Es merecedor algún día de este premio, y hoy que me venía, que estaba trabajando allí con ella, le he dicho me estoy haciendo méritos, hoy presento con Jenny Llada los premios talento, la próxima será para recibir el premio talento como lo tienes tú.
JENNY: Por supuesto que sí, queda aplazado que la próxima edición Parada, por supuesto, va a recibir el premio porque talento, tiene mucho talento.
PARADA: Son tantos años, de verdad, que aunque nos den poquito talento, trabajando tantos tantos años, tienen mucho talento. Creo que no he hecho otra cosa en mi vida, ¿no? Más importante que dedicarme a la comunicación. Ya de crío, yo ya de crío, ya iba a la emisora de mi pueblo y ya me dedicaba a entrar en concursos infantiles, a recitar, a cantar, era lo mío Nací para esto, totalmente.
¿Y cuál dirías que es tu talento, Jenny?
JENNY: Pues yo creo que es el afán que tengo por trabajar, por hacer mi trabajo lo mejor posible, sobre todo...Y es que no he perdido la ilusión. El otro día me decía un chavalín con 16 años, que es maravilloso, y dice, voy a darlo todo, porque además tengo la misma ilusión del primer día. Digo, tiene 16 años. Yo que tengo ya unos cuantos más, pues tengo la misma ilusión presentando, actuando. Ahora estoy haciendo un documental también, para Viviana Fernández, de Viviana Fernández. Y sigo con la misma ilusión. Haga lo que haga. Esa entrevista, una foto, todo.
PARADA: Yo la riño, digo, pero Jenny, de verdad... No Hace falta trabajar tanto. También, también, pero es que ella, si no trabaja, se pone nerviosa. Yo no. Yo si no trabajo, me voy a la playa, me voy al campo...
JENNY: Ahora a la playa también me voy yo, que mira, eh.
PARADA: Pero está en la playa diciendo, quiero volver a trabajar, quiero volver a trabajar. Y está siempre queriendo trabajar.
JENNY: La verdad es que me gusta, y digo, ¡ay, qué ganas de no hacer nada!Pero dos, cuatro días, a los seis días estoy ya... Que tengo que tener algún proyecto en la cabeza. Si no lo tengo, me lo invento.
JENNY No, y tiene suerte, además. Trabajar con los mejores actores, las mejores actrices de este país.
JENNY: Con los mejores periodistas. También, también, pero por favor... Lo bueno de esto es que los que hemos vivido unos años atrás, hemos empezado hace ya 20, 30 años, es que somos amigos. Porque yo creo que hoy en día..
PARADA: No había rivalidad como ahora. Nos llevábamos la prensa con los famosos, las BD, los actores, los actrices, todos éramos una especie de mini familia, como seguimos siendo José y yo.Eso creo que a lo mejor ahora se ha perdido un poquito, porque yo a la gente joven no la veo tan, tan...
PARADA: La veo más competitiva la gente joven. Sí, a lo mejor, también es la vida como se hace hoy en día.Yo pertenezco, Jenny, a una generación como tú, que podían competir las empresas, pero no competíamos las personas. Uno podía trabajar en una cadena, otro en otra, pero después salíamos por ahí a tomar algo, después de un estreno, y nos llevábamos bien.
JENNY: Te enterabas de que iba a haber un programa, una película, y decías, oye, mira, pues empieza tal, tal. O sea, yo he llamado a mucha gente, oye, que empiece una película, y a mí igual. Eso era lo bonito, y a mí me sigue quedando esa ilusión de poder ayudar y que me ayuden también. Claro, yo digo, José, te necesito, y ahí está. Y si él me dice Jenny, pues ahí estoy. Eso es lo bonito de llevar tantos años en la vida y en esta profesión.
PARADA: Y sin reñir nunca tú y yo, ¿eh?
JENNY: Nunca en la vida, no. No hemos reído nunca. Yo le digo, ¿cuándo nos casamos? Dice, no, que ya tienes novio. Digo, hombre, los novios van y vienen, pero la amistad de verdad... La amistad es para toda la vida.
Nos despedíamos de Fran Francesc después de una enfermedad. ¿Qué recuerdos podéis tener de él?
PARADA: Pues yo los tiempos de Marbella, ¿no? Cuando era novio de Bárbara Rey.
JENNY: Le conocimos, Bárbara y yo, en una noche que estábamos en una gala también, ¿sí? No sé si era la de la Cruz Roja. Y vino a saludarnos a la mesa. Había alguien que le conocía, un chico guapísimo. La verdad que hacían una pareja espléndida.
PARADA Dos bellezones.
JENNY: Dos bellezones, porque Bárbara, creo que estaba, para mi gusto, el mejor momento de su vida a nivel físico era... Un bellezón, bueno... siempre lo ha sido Pero en ese momento, de verdad, que estaba en esa madurez bonita y bueno, hacían una pareja ideal. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces las cosas no funcionan.
PARADA El amor tiene fecha de caducidad, desgraciadamente.
JENNY: Y además yo creo que, como era una pareja tanto deportada y tal, pues eso quema mucho, a lo mejor, las relaciones, ¿no? Cuando estás tan expuesto, y bueno, pues es un poco más complicado. Pero bueno, pobrecito se ha ido. Me pareció siempre un caballero y un buen chico, ¿eh?
PARADA Por cierto, yo acabo de llegar de Marbella... ¿Sabes? Ayer no paraban de preguntarme por ti en Marbella. Dice, pero Jenny, hace tiempo que no vienes por aquí, porque tú has pasado veranos enteros...
JENNY: Ahora voy el día 3, voy.
PARDA Ah, muy bien.
JENNY: El día 3 de julio voy a estar en Marbella .
parada: Les das una gran alegría. Claro, porque es que era habitual.
JENNY: Llegaba el verano y Jenny ahí estaba siempre. Vivía en Barbella, porque yo me pasaba, mi hija tenía las vacaciones del cole, yo me iba los 3 o 4 meses. Navidades, Semana Santa y los 3 meses de verano.
PARADA Se quejaban. Dice, ¿qué le pasa a Jenny? Está enfadada con marbella. Tiene otros compromisos, pero ya ves, ya pronto vuelve.
JENNY: El 3 estoy ahí, y además estaré contigo, ¿verdad?
PARADA Muy bien, yo tengo que irme mañana porque me dan, por primera vez instauran el premio de los Rotaris de Marbella. A los valores humanos y tal, y mañana me dan el premio. Con Janet también, que Janet también va a recibir este premio. Marta Quintero, que empezó a hacerse famosa en un programa de televisión que yo presentaba con María Vidal en Televisión Española. Lo que decíamos, que somos todos... .de la familia. Bueno, yo con Jenny conozco a su niña, conocí a su madre, a su tía... Es que éramos familia y seguimos siendo familia.
¿Vais a estar en Sevilla para el concierto de Isabel Pantoja? ¿Os gustaría asistir?
PARADA Yo no sé ni cuándo es, oye. No tengo ni idea. Es que ya la Pantoja forma parte como de la prehistoria de mi vida. Hace tanto tiempo que no la veo, hace tanto que no sé nada.
JENNY: Mira, no vamos a estar porque el 28 me dan un premio a mí. Me lo va a entregar parada. ¿Así?
PARADA Pues es verdad, claro. ¿Qué significa tantos premios? Porque el otro día... Mejor ahora, los homenajes y los premios en vida. Yo me crié en el Bierzo, capital Ponce, y el otro día también me nombraron en los medios de comunicación del Bierzo el verciano del año Y entonces yo digo, ¿tantos premios juntos? ¿Esto de verdad? No sé, querrán despedirme ya.
Quería preguntar por ese anuncio publicitario de Irene Rosales que ha dado tanto que hablar, ¿qué os parece?
JENNY: Yo no lo sé, la verdad. Yo no lo he visto. Yo he visto una cosita, sí, que pone Kiko mal, un Kiko rico, no sé qué.
PARADA_ No, pues yo tengo cariño a Kiko, piensa que lo he conocido de jovencito, hemos vivido cosas muy bonitas cuando formábamos también parte de una buena familia, ¿no? Tanto Isabel, como Kiko, como Isabelita que era pequeñita, como la madre de Isabel. Entonces yo, de esa época, quiero recordar la parte bonita y la parte buena, y como siempre digo, como además, no sé por qué Isabel y yo estamos separados, porque no, realmente yo no conozco que haya pasado nada para habernos separado, pero yo respeto que ella...
Bueno, Isa está como tú.
PARADA ¿Sí?
Isa tampoco sabe exactamente, iba a haber un acercamiento, se han distanciado las cosas y con su hermano también... A veces cuando oigo a Isabelita, la hija de Isabel Pantoja, quejarse, ¿pero qué le pasa a mi madre? ¿Por qué?
PARADA Yo me identifico y digo, yo me pregunto lo mismo, digo, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido?Si es que no ha pasado nada, no ha ocurrido nada. Y me dicen, ¿por qué no os habláis? Pues mira, no sé. Es más, me pregunto, si un día como hoy, imagínate, coincidimos aquí, ¿qué hacemos?Podemos dar un premio la temporada que viene, porque tú lo vas a presentar conmigo también, ya sabes. Pues nada, pues damos el premio. Isabel, soy yo, ¿te acuerdas?
Bueno, puede ser un reencuentro.
JENNY: Simplemente que yo creo que Isabel...Estoy segura, ¿eh? Y te he dado un abrazo. Te he dado un abrazo... Bueno, pues si es de corazón y lo da de verdad, pues yo lo recibo con todo el cariño del mundo. No lo sé.
PARADA Te vas a quedar a los premios, ¿eh? Yo creo que va a ser muy emotivo, porque se lo vamos a dar... Además, gente amiga, por favor.
JENNY: Y grandes talentos. Susi Caramelo, Miguel Lago... Pilar Vidal... Pilar Vidal, una compañera maravillosa.El hijo de Concha Velasco... Lo va a recibir él....porque todo lo que le hagan a su madre, pues claro... Unos premios muy bonitos, muy bonitos. Entonces, pues, yo creo que va a estar bonito y... Pues vamos a tomar algo, que hace un calor en Madrid.
JENNY: Venga, os invitamos. Gracias a vosotros por venir, siempre.
Gracias, chicos. Hasta luego.
Este tema es en exclusiva