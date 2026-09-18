Josep Martínez, Roberto Fernández y la vuelta de Huijsen y Fermín, novedades en lista de España

Madrid, 18 de septiembre de 2026. La entrada del portero del Inter de Milán Josep Martínez y del delantero del RCD Espanyol Roberto Fernández y los regresos de Dean Huijsen (Real Madrid) y de Fermín López (FC Barcelona) son las principales novedades de la lista de convocados de la selección española de fútbol, la primera tras proclamarse campeona en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha ofrecido para los próximos partidos de la Liga de Naciones 2026-27. (Fuente: Europa Press/SeFutbol/RFEF/RCD Espanyol/Inter de Milán)