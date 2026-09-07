Juan Fernández (PP) afirma que Ayuso no llamó "mindundis" a los catalanes, sino a los políticos

Barcelona, 7 de septiembre de 2026. El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha defendido este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no llamó "mindundis" a los catalanes en su conjunto, sino a la clase política catalana. "Se refería a la clase política catalana que durante años ha hundido a Catalunya en la más absoluta de las decadencias", ha dicho en una rueda de prensa al preguntársele por las palabras de Ayuso en las que aseguraba que el nuevo modelo de financiación aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) solo busca "pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis".