Juan Fernández (PP): "El curso no puede empezar con Esther Niubó como consellera de Educación"

Barcelona, 21 de agosto de 2026. El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha criticado la gestión del Govern de Salvador Illa y, en concreto, la de la Conselleria de Educación tras la convocatoria de huelga el primer día de curso, el 8 de septiembre: "El curso no puede empezar con Esther Niubó como consellera de Educación". En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que Niubó "tiene la educación en una crisis importantísima, con los profesores en la calle y, sobre todo, con Catalunya fuera de las pruebas Pisa por una absoluta negligencia". Fernández también ha criticado las políticas "comunistas y soviéticas" del Govern en vivienda, por el proyecto de ley en tramitación en el Parlament para prohibir la compra especulativa de vivienda, impulsada por el Ejecutivo con los Comuns.