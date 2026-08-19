Juan Fernández (PP): Junts tiene razón en inmigración pero no se pueden desguazar competencias

Barcelona, 19 de agosto de 2026. El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que Junts tiene parte de razón al decir que la situación migratoria de Ceuta repercute en Catalunya, pero "la solución no puede ser desguazar las competencias de control de fronteras". "Junts tiene razón en lo que dice, pero la solución no es que el control de las fronteras en Catalunya lo lleven los Mossos", ha dicho en una entrevista de Europa Press preguntado por las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha vuelto a reclamar las competencias en inmigración para Catalunya y ha afirmado que lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta.