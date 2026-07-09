Juan Metidieri (APAG ASAJA): La crisis del arroz "solo se resuelve con voluntad política"

Mérida, 9 de julio de 2026. Declaraciones de Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura ASAJA, quien ha puesto en valor la reunión convocada para consolidar una unidad de acción en el sector arrocero. Durante su intervención, ha señalado que la crisis que atraviesa el sector "solo se resuelve con voluntad y medidas políticas". Asimismo, ha subrayado que el arroz es el sustento de muchas familias y "no se puede permitir que desaparezca un cultivo más", recordando el precedente de la remolacha y el algodón en España.