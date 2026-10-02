Juanola celebra 120 años de historia en el cuidado de la garganta

Barcelona, 2 de octubre de 2026. Juanola, marca barcelonesa especializada en el cuidado de la garganta y la voz, ha celebrado su 120 aniversario con un acto institucional en su planta de Sant Quirze del Vallès. La compañía, integrada en Angelini Pharma, ha conmemorado un legado que comenzó en 1906, cuando el farmacéutico Manuel Juanola Reixach creó en su farmacia del barrio de Gràcia las primeras pastillas Juanola. Durante el acto, la alcaldesa de Sant Quirze del Vallès y representantes del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y la Asociación para el Autocuidado de la Salud han recorrido las instalaciones donde actualmente se sigue fabricando Juanola en Cataluña. Un espacio que refleja la trayectoria de una marca que, 120 años después de su nacimiento, ha evolucionado de aquella elaboración artesanal a su actual actividad industrial, sin perder su vínculo con la tradición farmacéutica. La planta, que produce cerca de tres millones de unidades de productos Juanola al año, está equipada con tecnologías modernas, pero mantiene la formulación tradicional de las pastillas. 120 años después de su nacimiento, Juanola mantiene su vínculo con el territorio y continúa trabajando para dar respuesta a las necesidades de las personas en el cuidado de la garganta.