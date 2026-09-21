El juez abre juicio oral a Begoña Gómez y Moncloa espera que el jurado popular imparta justicia

Madrid, 21 de septiembre de 2026. El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora, Cristina Álvarez. El Gobierno ha "condenado" la decisión del juez al considerarla "injusta", "arbitraria" y parte de una "persecución" y espera que el jurado popular encargado de tomar la decisión, impartirá justicia. (Fuente: CAM/EUROPA PRESS/PSOE/SENADO/MONCLOA)