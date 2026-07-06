Un juez autoriza a Begoña Gómez a viajar a Londres pero no a Turquía tras retirada de pasaporte

Madrid, 6 de julio de 2026. Un juez ha autorizado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a viajar esta semana a la graduación de su hija a Londres, pero no a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), después de que el juez Juan Carlos Peinado le retirara el pasaporte en junio. En el auto dictado por el magistrado Antonio Viejo, quien ha tomado esta decisión en ausencia del juez Peinado que se encuentra de vacaciones, ha estimado parcialmente la solicitud de Gómez y la autoriza a viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio, para lo que hará entrega de su pasaporte, que tendrá que devolver al juzgado a su regreso a territorio español el 13 de julio. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / PSOE / Pool FORTA / RTVE Pool)