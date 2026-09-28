Publicado 28/09/2026 16:51:41 +02:00CET

Juez del 'caso Leire Díez' cita como perjudicada a la jueza que investigó al hermano de Sánchez

Madrid, 28 de septiembre de 2026. El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado el próximo 8 de octubre como perjudicada a Beatriz Biedma, la jueza de Extremadura que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que denunció haberse visto "afectada" por una supuesta campaña perpetrada por la presunta trama para "desacreditarla pública y profesionalmente". (Fuente: Europa Press / Audiencia Provincial de Badajoz)