Publicado 10/07/2026 13:42:51 +02:00CET

El juez del 'caso Leire Díez' imputa al exjefe de gabinete de Sánchez

Madrid, 10 de julio de 2026. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado imputar a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según confirman fuentes jurídicas, el magistrado cita como investigado a Serrano tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyera a Serrano una "participación preeminente" en las dos presuntas tramas del caso: supuestas irregularidades en contratos públicos y maniobras para desestabilizar causas judiciales. (Fuente: Europa Press / Guardia Civil)