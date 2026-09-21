El juez cita a las hijas de Zapatero a declarar como investigadas el 30 de noviembre

Madrid, 21 de septiembre de 2026. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, el próximo 30 de noviembre. Por otro lado, Calama ha concedido un plazo de tres días para aportar al juzgado toda la documentación relacionada con las joyas incautadas en el registro del despacho de Zapatero. (Fuente: Zapatero/Europa Press/Senado)