El juez cita este lunes a Begoña Gómez a una audiencia previa con obligación de comparecer

Madrid, 15 de junio de 2026. Nueva cita judicial para Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno comparece este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia previa relacionada con la causa en la que está investigada junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Se trata de un trámite previo al posible juicio con jurado que el magistrado plantea por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de marca. Los tres investigados están obligados a acudir personalmente a esta comparecencia. (Fuente: Europa Press, Pool, Moncloa)