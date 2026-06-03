Jueza pide investigar la posible implicación de "terceras personas" en la muerte de Isak Andic

Barcelona, 3 de junio de 2026. La jueza que instruye el caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha pedido investigar la posible influencia de "terceras personas" en los hechos, concretamente de la psicóloga familiar, según el auto. El auto del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), avanzado por 'El País', ve necesarias las diligencias pedidas por los Mossos, atendiendo a la gravedad de los hechos, y acuerda que se investigue tanto la posible influencia de la psicóloga familiar, analizando conversaciones y mensajes, como posiblemente de otras personas.