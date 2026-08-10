Julio fue el segundo julio más cálido registrado a nivel mundial

Madrid, 10 de agosto de 2026. Julio ha sido el segundo julio más cálido registrado a nivel mundial. La temperatura media del aire en superficie se situó en 16,90º, lo que la coloca 0,67° por encima del promedio normal para este mes. De esta manera, empató con julio de 2024 y se situó solo por detrás del récord establecido en julio de 2023. La temperatura media de junio y julio en Europa occidental fue la más alta jamás registrada, con 21,62°C, es decir, 2,79 °C por encima de la media, superando el récord anterior de 2022.