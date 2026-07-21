Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz y le reclama 50.000 euros por su honor

Madrid, 21 de julio de 2026. El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por presunta intromisión en su honor, por lo que reclama que le indemnice con 50.000 euros. Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el cantante ha dado ese paso después de que la dirigente le acusara de someter a sus trabajadoras a "abusos sexuales" y de tenerlas en una "situación de esclavitud". (Fuente: La Moncloa/EP/Ministerio de Trabajo)