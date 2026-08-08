Junqueras dice que apoyarán enmiendas de Junts por el concierto en el trámite de financiación

Barcelona, 8 de agosto de 2026. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que, si Junts presenta enmiendas en favor del concierto económico durante el trámite parlamentario en el Congreso del nuevo modelo de financiación, las apoyarán. "Si ellos en el trámite del modelo de financiación presentan enmiendas en favor del concierto económico, es evidente que nosotros las votaremos a favor. Votaremos a favor de cualquier enmienda que presente Junts en este sentido", ha recalcado en una entrevista a Europa Press.