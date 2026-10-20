Publicado 20/10/2026 19:32:15 +02:00CET

Junqueras (ERC) celebra que "la política vuelve al terreno de la política" con la amnistía

Barcelona, 20 de octubre de 2026. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que "hoy la política vuelve al terreno de la política porque sale del terreno de la judicialización y de la represión" con la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía a los líderes condenados por el 1-O. Así se ha expresado en declaraciones a periodistas en la sede del partido este martes por la tarde junto a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, también amnistiados, y a otros dirigentes de ERC como la secretaria general, Elisenda Alamany; el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, y la eurodiputada Diana Riba, entre otros.