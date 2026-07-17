Junqueras llama a Junts a volver a la mayoría de investidura para los PGE y la financiación

Madrid, 17 de julio de 2026. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho este viernes un llamamiento a Junts para que vuelva a la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y aprovechar el tramo final de la legislatura para aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, el acuerdo para la condonación de la deuda catalana y los Presupuestos Generales del Estado para 2007, siempre, eso sí, que no sean "algo más que una campaña publicitaria del Gobierno". (Fuente: New Economy Forum)