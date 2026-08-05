Junqueras plantea pactar equipos de expertos en Educación aunque cambien los Governs

Barcelona, 5 de agosto de 2026. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha propuesto que los partidos pacten un equipo de expertos de prestigio en el Departament de Educación, en infraestructuras y otras áreas, garantizar partidas que necesiten, apoyarlos "8 ó 12 años" al margen de quien gobierne, y ve imprescindible dar voz a agentes sociales y económicos. En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que se trata de dar "estabilidad y tranquilidad" a sectores como la educación y garantizar un recorrido de tiempo.