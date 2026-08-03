Junqueras urge a resolver la crisis humanitaria en Ceuta y pide responsabilidad a la UE

Barcelona, 3 de agosto de 2026. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha urgido este lunes a resolver en primera instancia la crisis humanitaria en Ceuta: "Hay docenas de personas que se mueren y miles de personas que necesitan agua. Lo primero es esto", y también ha pedido más responsabilidad a toda la UE. En una entrevista a Europa Press, ha manifestado que pedir dimisiones no es lo que realmente contribuye a resolver los problemas, y que lo primero es atajar la cuestión humanitaria porque "no se puede ser insensible a la muerte de personas".