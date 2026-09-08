La Junta de Andalucía contempla dar "batalla judicial y social" contra la nueva financiación

Sevilla, 8 de septiembre de 2026. La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha avisado este martes de que desde el Gobierno andaluz darán "todas las batallas" contra el nuevo modelo de financiación autonómica diseñado por el Ministerio de Hacienda, lo que incluiría una batalla "judicial y social", y en todo caso ha expresado su deseo de que el sistema se rechace en el Congreso de los Diputados cuando llegue como proyecto de ley. (Fuente: Junta de Andalucía)