La Junta de Andalucía prevé más de 41.000 contratos para cubrir vacaciones en el SAS

Sevilla, 11 de junio de 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado este jueves sobre la planificación de actividad y cobertura en Atención Primaria y Hospitalaria para este verano, con un volumen de contrataciones previsto que "supone un 14% más que el año pasado" y responde al objetivo de que "el SAS disponga de los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo".