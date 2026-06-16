La Junta anima a las empresas a llevar la "marca Andalucía" a nuevos mercados

Churriana (Málaga), 16 de junio de 2026. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha animado este martes a las empresas andaluzas a solicitar los incentivos puestos en marcha por Andalucía Trade para "reforzar su presencia en los mercados internacionales y seguir llevando la marca Andalucía a todos los rincones del mundo". "Las empresas son las mejores embajadoras de Andalucía, exportan productos de excelencia, generan empleo y proyectan una imagen de calidad, innovación y confianza que abre puertas a esta comunidad en los cinco continentes", ha señalado.