La Junta crea 'Orgullo Andaluz' para defender los derechos LGTBI

Torremolinos (Málaga), 22 de septiembre de 2026. La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha inaugurado este martes en Torremolinos (Málaga) el sexto Congreso Internacional Lgtbi de Andalucía, un encuentro que este año pone el foco en la intersexualidad, el deporte, la educación y la lucha contra la Lgtbifobia, y en cuyo marco se ha presentado 'Orgullo Andaluz', una nueva red de colaboración entre administraciones, entidades y empresas para "avanzar conjuntamente en la defensa de la diversidad y los derechos de las personas Lgtbi".