La Junta critica la "chapuza" del Gobierno con los decretos de vivienda

Sevilla, 30 de septiembre de 2026. La vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha considerado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha realizado una "chapuza" con los decretos con medidas sobre vivienda aprobados este pasado martes en el Consejo de Ministros, de los que ha dicho además que la Junta esperará a conocer la "letra pequeña" para seguir evaluándolos, teniendo en cuenta que uno de ellos "no está todavía ni publicado en el Boletín Oficial del Estado" (BOE). (Fuente: Junta de Andalucía)