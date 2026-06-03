La Junta declara tres días de luto en honor a Gómez Villamandos con bandera a media asta

Sevilla, 3 de junio de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decretado este miércoles tres días de luto oficial en Andalucía como "muestra de respeto" por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos y "en reconocimiento a su compromiso con la Universidad, el Conocimiento, la Innovación y la Autonomía de Andalucía". El luto oficial durará hasta las 24,00 horas del viernes 5 de junio. En estos días ondeará a media asta la bandera de Andalucía en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta.