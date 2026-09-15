Publicado 15/09/2026 14:19:30 +02:00CET

Junta destaca la "visión común" de Andalucía y Galicia en el ámbito agroalimentario

Sevilla, 15 de septiembre de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este martes, 15 de septiembre, que Andalucía, "como potencia agroalimentaria de primer nivel en Europa", comparte con Galicia "una visión común", en concreto, la de "seguir impulsando un sector competitivo, sostenible y profundamente ligado a su territorio, donde el producto, el origen y sus profesionales hacen posible exportar un modelo de producción singular y sostenible".